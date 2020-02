Camila Cabello und die magische Welt von Cinderella

Camila Cabello fühlt sich von Cinderella sehr inspiriert. Passenderweise übernimmt die Sängerin in der Neuverfilmung des Disney-Klassikers auch diese Rolle.

Der „Vogue“ sagte sie dazu: „Ich liebe ihre magische Welt, in der sie an ihre Träume glaubt. Und sie glaubt an Liebe und sie glaubt an alles Gute, deswegen möchte ich auch so sein. Ich möchte so weit es geht wie sie sein.“

Hierzulande soll Cinderella übrigens erst nächstes Jahr im Februar in den Kinos anlaufen.

