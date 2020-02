Camila Cabello: „Was, wenn ich fliege“

Wenn man vor Angst nicht weiterweiß und die Möglichkeit zu scheitern einen lähmt, dann denkt Camila Cabello an Winnie Puuh.

Auf „Instagram“ postete die Sängerin nämlich eine Karikatur des beliebten Bären, auf dem er gerade an einem Ballon hängend nach oben fliegt. Dabei steht folgendes Zitat steht: „Was, wenn ich falle. Oh aber mein Liebling, was, wenn du fliegst?“ Cabello selbst schrieb als Erklärung dazu: „In jeder Situation, in der mein Geist Angst davor hat, was falsch laufen könnte, fordere ich mich mit folgendem heraus: ‚Was, wenn es magisch wird? Was, wenn heute einer der besten Tage meines Lebens ist? Was, wenn ich fliege?‘“

Inspiriert wird Camila Cabello übrigens auch von Cinderella.

