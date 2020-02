Cardi B: Ehemann Offset wurde verhaftet

Zwischen Cardi B und Offset scheint es immer wieder zu Drama zu kommen. Erst im Dezember 2018 hatten sich die beiden getrennt, weil Offset fremd gegangen war. Im vergangenen Jahr feierten sie ihr Liebes-Comeback. Doch jetzt hat Offset schon wieder Mist gebaut und das dürfte Cardi gar nicht gefallen.

Der 28-Jährige wurde wegen vermeintlichen Waffenbesitzes in Polizeigewahrsam genommen. In einem Video, das TMZ vorliegt, ist zu sehen, wie der Rapper von einem Cop festgehalten und gegen eine Wand gedrückt wird. Nachdem in einem Shopping Center in Los Angeles angeblich eine Person mit einer Waffe gesichtet wurde, eilte die Polizei zum Einsatz. Im Parkhaus der Mall sollen Offset und drei weitere Personen überwältigt worden sein. Weil bei den Männern offenbar zwei Pistolen gefunden wurden, sollen sie anschließend zur Polizei-Dienststelle gebracht worden sein. Ein offizieller Haftbefehl liegt dem Bericht nach bisher aber nicht vor.

Bei dem Vorfall am Mittwochabend (29.01.) handelte es sich nicht um den ersten Konflikt des Musikers mit der Polizei. Schon 2018 wurde Offset wegen Waffen- und Drogenbesitz bei einer nächtlichen Fahrt in seinem SUV erwischt und verhaftet.

