Cardi B wünscht sich tanzende Tochter

Bei Cardi B ist das Tanzen ein erheblicher Teil ihres Lebens. Bevor es mit der Musik lief, räkelte sich die 27-Jährige an den Stangen etlicher Stripschuppen. An Moves mangelt es ihr also sicher nicht.

Und wenn es nach ihr geht, wird auch Töchterchen Kulture irgendwann mal tanzen. Aber keine Sorge: Die Mama hat natürlich ein anderes Umfeld im Kopf. Via „Twitter“ verriet sie: „Ich kann es kaum abwarten, mein Baby zum Cheerleading zu schicken.“

Die kleine Kulture ist im Sommer 2018 geboren worden. Das Tanzdebüt könnte also noch ein bisschen auf sich warten lassen.

Foto: (c) Sushi / PR Photos