Carly Rae Jepsen reißt das Pflaster ab

Am heutigen Samstag (15.02.) startet Carly Rae Jepsen ihre Deutschland-Tour und pünktlich dazu veröffentlicht sie einen Tag vorher, also gestern (14.02.), eine neue Single. Das Stück trägt den Titel „Let’s Be Friends“ und handelt von der kleinen Lüge, die wir einander sagen, um den Schmerz einer Trennung zu mildern. Die Sängerin selbst meinte laut „Universal Music“ dazu: „An diesem Valentinstag ziehe ich es vor, nur die Pflaster abzureißen. Auf-Nimmer-Wiedersehen!“

Hier die Deutschland-Termine von Carly Rae Jepsen:

15.02.20 – Köln, Essigfabrik

16.02.20 – Hamburg, Große Freiheit 36

18.02.20 – München, Tonhalle

19.02.20 – Berlin, Astra

