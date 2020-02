Chance the Rapper über seine Rolle als „Punk’d“-Moderator

Chance the Rapper wird Moderator der Neuauflage der amerikanischen Prank-Show „Punk’d“. Sie lief ja von 2003 bis 2007 auf „MTV“ und kehrt nun zurück.

Die Neuauflage von „Punk’d“ startet in Amerika am 06. April auf dem Streamingservice „Quibi“. Dass er der Nachfolger von Schauspieler Ashton Kutcher wird, ist für den Musiker eine große Ehre. In einem Statement auf „The Hollywood Reporter“ sagte der baldige Moderator: „Ich bin mit dieser Show aufgewachsen und es ist surreal, dieses Mal auf dem Chefsessel Platz zu nehmen.“

Apropos aufgewachsen: Chance the Rapper ist letztes Jahr erneut Vater geworden.

