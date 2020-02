Charli XCX: „Frauen sind nicht das Nebenwerk“

Charli XCX hat genug davon, dass sie von der Musikindustrie übersehen wird, nur weil sie eine Frau ist.

Im Vorfeld der Brit Awards am Dienstagabend (19.02.) meinte die Sängerin laut „conctactmusic.com“ zur Presse: „Der Mangel von Frauen ist so nervig. Wir sind nicht das Nebenwerk. (…) Ich bin sehr dankbar, dass ich nominiert bin, aber gebt uns nicht nur die Frauenkategorie und denkt, ihr könnt uns überall anders vergessen. Es gibt so viele unglaubliche Alben, die von ikonischen, unglaublichen, erfolgreichen Frauen gemacht wurden. Dieses Jahr und auch sonst jedes Jahr.“

Die Kategorie „Britisches Album des Jahres“ war dieses Jahr ausschließlich von männlichen Künstlern vertreten.

