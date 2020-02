Charlie Cunningham: Single, EP & Tour

Charlie Cunningham hat eine neue Single am Start: „All This“ heißt der Song, wie „Verstärker Medienmarketing“ berichtet. Weiter heißt es in der Pressemitteilung des Promoters dazu: „‘All This‘ ist ein Instrumental-Stück und wird von einer zarten Pianomelodie getragen. Diese Facette zeigt einmal mehr Charlies ausgeprägtes Talent für berührende Musik.“ Gleichzeitig kündigt der Sänger damit auch seine neue EP „Pieces“ an. Diese erscheint am 15. Mai. Vorher ist Cunningham allerdings noch live im deutschsprachigen Raum unterwegs. Los geht es damit bereits nächsten Montag (02.03.).

Hier die Termine:

02.03.20 Berlin, Heimathafen

03.03.20 Hannover, Musikzentrum

04.03.20 Leipzig, Täubchenthal

05.03.20 Erlangen, E-Werk

07.03.20 Wien (At), Porgy & Bess

08.03.20 Ulm, Roxy

09.03.20 Mannheim, Alte Feuerwache

10.03.20 Winterthur (CH), Salzhaus

12.03.20 Bochum, Christuskirche

02.04.20 Cully (CH), Chapiteau

29.07.20 Lörrach, Stimmen

Foto: (c) Peter Banks