City And Colour: Bald startet seine Tour

City And Colour begeistert schon bald seine deutschsprachigen Fans, denn am 10. Februar startet hierzulande seine Tour. Im Gepäck dabei hat der Musiker sein aktuelles Studioalbum „A Pill For Loneliness“. Dazu meinte der Musiker laut „Oktoberpromotion“: „Ich habe viele dunkle Songs geschrieben und sie in die schönsten Klänge eingepackt, die wir finden konnten. Es geht um persönliche Beziehungen, die aber für viele Menschen nachvollziehbar sind. Ich bin dankbar für die Möglichkeit, meine Kreativität ausleben zu können.“

City And Colour ist das Akustik-Solo-Projekt des „Alexisonfire“-Gitarristen Dallas Green. Hier die Termine im deutschsprachigen Raum:

10/02 – München, Alte Kongresshalle

‪12/02 – Zürich, Kaufleuten

‪14/02 – Stuttgart, Wagenhallen

‪15/02 – Leipzig, Haus Leipzig

‪21/02 – Berlin, Tempodrom

‪22/02 – Düsseldorf, Tonhalle

