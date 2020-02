Clueso: „Es wird viel passieren“

Am Freitag (14.02.) erscheint die neue Single „Sag mir was du willst“ von Clueso. Doch damit nicht genug. In seiner „Instagram Story“ hat der Sänger auch schon das passende Musikvideo dazu angekündigt. Doch damit immer noch nicht genug. Bei einem Song alleine wird es offenbar in der nächsten Zeit bei Clueso nicht bleiben.

In seiner „Instagram Story“ sagte der 39-Jährige nämlich ebenfalls noch: „Tagchen Leute, wir sind am Ackern die ganze Zeit. Ein Meeting jagt das nächste. (…) Am Freitag kommt die neue Nummer raus, was sehr, sehr geil ist. Das freut mich. Es wird viel passieren in der nächsten Zeit.“

Ob Clueso damit vielleicht auf dem gemeinsamen Track mit Capital Bra anspielt? Über diesen Song hat der Musiker noch nichts Näheres verlauten lassen.

Foto: (c) Jennifer Stenglein & Vertigo Berlin / Universal Music