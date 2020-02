Clueso: Was kommt da zum Valentinstag?

Clueso, der alte Geheimniskrämer.

Via „Instagram“ kündigte der Sänger an, dass er etwas für Valentinstag parat hat, was genau ließ er aber im Unklaren. Er postete lediglich ein türkisfarbenes Bild mit der Aufschrift „Sag mir was du willst“ und den Antwortmöglichkeiten „a“, „b“ und „c“. Diese Zeilen sind aber noch unausgefüllt. Die Enthüllung gibt’s dann wohl zum 14. Februar. Und es könnte etwas Großes sein, denn das Datum steht inzwischen auch in seiner Profilbeschreibung.

Das Ganze riecht nach neuer Musik! Schon Anfang des Jahres schrieb Clueso via „Instagram“ seine neuen, magischen fünf Worte: „Sag mir was du willst“.

Foto: (c) Universal Music