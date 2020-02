Daniel Wirtz: „Es wird sehr künstlerisch & emotional“

Kaum im neuen Jahr gelandet, hat Daniel Wirtz Mitte Januar auch schon sein neues Album „Unplugged II“ rausgebracht. Aktuell dreht sich alles um die Organisation der Tour, die am 20. März in Frankfurt startet.

Im Interview mit dem „Pressure Magazine“ sagte der 44-Jährige: „Wir sind gedanklich schon auf der Straße. Wir wollen in Sachen Show natürlich eine Schippe draufzulegen. Es wird sehr künstlerisch und emotional und ich hoffe, dass es am Ende so wird, wie ich es mir vorstelle. Eine Unplugged-Platte zu machen ist ein teures Vergnügen, da man auf externe Musikern zugreifen muss. Da will man natürlich auch die Besten ihres Fachs haben und das geht auch in der Realisierung der Liveshows ganz schön ins Geld.“ Lachend fügte er noch hinzu: „Wir sind faktisch mit zwei Bands unterwegs und das ist ein Luxus, den wir uns nur alle sechs Jahre leisten können und möchten.“

Wirtz verriet auch, was mehr Spaß macht, neue Songs zu produzieren oder alte Songs in ein neues Gewand zu packen: „Solange es nicht so viel Spaß macht, wie ein neuer Song, weiß ich, dass es noch nicht die richtige Version ist. Alle Songs, die jetzt auf die Platte geschafft haben, sind deswegen ausgewählt, weil mich der eigentliche Text selbst.“

Foto: (c) PGM / Ina Bohnsack