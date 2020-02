Daniel Wirtz: „In meinem iPhone steckt viel neues Material drin“

Daniel Wirtz hat eben erst sein neues Album „WIRTZ – Unplugged II“ rausgebracht, mit dem er Ende März auch auf Tour geht.

Im Interview mit dem „Pressure Magazine“ verriet der Rockmusiker, was 2020 noch alles ansteht. Der 44-Jährige sagte: „Dieses Jahr steht voll und ganz im Zeichen von Unplugged. Wir spielen außerdem einige besondere Open Air Shows in der Zitadelle in Berlin, Nürnberg ein Amphitheater und mindestens drei Open Air Konzerte in einer lauen Sommernacht. Außerdem wollen wir an einer neuen Rockscheibe arbeiten. Viele Ideen liegen bereits vor und der Speicherplatz meiner Diktierfunktion im iPhone ist am Limit. Da steckt viel neues Material drin, das ich demnächst im Studio zusammen mit Matthias ausprobieren möchte. Wenn wir mit der Produktion zügig vorankommen, könnte es schon in neun Monaten die ersten Song-Snippets zu hören geben.“

Über Silvester ist Wirtz übrigens regelrecht aus Frankfurt geflohen.

Foto: (c) Sabrina Feige / PGM