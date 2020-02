Daniel Wirtz: „Leute können entscheiden, ob sie die Platte scheiße oder schön finden“

Kaum im neuen Jahr gelandet, hat Daniel Wirtz Mitte Januar auch schon sein neues Album „Unplugged II“ rausgebracht.

Im Interview mit dem „Pressure Magazine“ verriet der 44-Jährige, wie er den 17. Januar, also den Tag der Veröffentlichung, verbracht hat. Der Rockmusiker sagte: „Relativ Unspektakulär. Ich war abends mit Matthias [Hoffmann, Produzent und Frankfurter Musiker] zum Essen verabredet, weil es Tradition ist, dass man zumindest mit der wichtigsten Person an diesem Werk darauf anstößt. Immerhin haben wir mehr als zehn Monate jede Menge Energie, Schweiß und Liebe investiert. Und jetzt war der Punkt, an dem man nichts mehr am Ergebnis ändern kann. Jetzt ist das Ding in den Kanälen und die Leute können nun entscheiden, ob sie die Platte scheiße oder schön finden. Wir freuen uns brutal darauf, das Material zusammen mit den Leuten in den Klubs abzufeiern.“

Der Musiker verriet auch, wie er ins neue Jahr gekommen ist, er ist nämlich aus der Stadt geflüchtet: „Die Frankfurter Taunusstrasse und das gesamte Bahnhofsviertel steht Silvester komplett in Flammen und hier herrschen kriegsähnliche Zustände. (…) Meine kleine Familie habe ich eingepackt und wir sind im totalen ‚Off‘ rausgefahren, um im Einklang mit der Natur ins neue Jahr zu rutschen.“

Foto: (c) Sabrina Feige / PGM