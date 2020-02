Daniel Wirtz über „WIRTZ – Unplugged II“

Mitte Januar hat Daniel Wirtz sein Album „Unplugged II“ rausgebracht.

Im Interview mit dem „Pressure Magazine“ sagte der Rockmusiker: „Wir haben mit ‚WIRTZ – Unplugged II‘ die kommende Tour, die ab März starten wird, schon im Vorfeld vertont.“ Das heißt aber nicht, dass der Musiker nach der Tour weniger Arbeit damit hat. Der 44-Jährige sagte dazu: „Eine Unplugged-Scheibe zu produzieren, war echt viel Arbeit. Beim ersten Mal war das ‚Unplugged-Exeriment‘ für uns ein Feldversuch, bei dem wir nicht wussten, ob das Resultat gut wird oder voll in die Hose geht. Also haben wir uns anhand unserer Blaupausen entlang gehangelt, die besten Texte aus dem Archiv geholt und angefangen die Songs neu zu arrangieren.“

Und hier die Live-Termine:

20.03. Frankfurt a.M., Alte Oper

21.03. Hannover, Theater am Aegi

22.03. Leipzig, Haus Auensee

24.03. Erfurt , Alte Oper

25.03. Berlin, Huxleys

26.03. Hamburg, Friedrich-Ebert-Halle

28.03. Bielefeld, Lokschuppen

29.03. Köln, E-Werk

31.03. Nürnberg, Z-Bau

01.04. Karlsruhe, Tollhaus

02.04. Dortmund, Warsteiner Music Hall

04.04. Stuttgart, Wagenhallen

05.04. München, Muffathalle

07.04. Köln, E-Werk

08.04. Hannover, Theater am Aegi

09.04. Hamburg, Friedrich-Ebert-Halle

10.04. Berlin, Huxleys

10.07. Berlin, Zitadelle Spandau

11.07. Leipzig, Parkbühne

24.07. Nürnberg, Serenadenhof

31.07. Hanau, Amphitheater

28.02. Dresden, Saloppe

