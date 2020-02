„Def Leppard“ bringen im März ihr Boxset „The Early Years 79-81“ raus

Die britische Hard-Rock-Band „Def Leppard“ bringt am 20. März das Boxset „The Early Years 79-81“ raus.

Von „Rockhard.de“ heißt es dazu: „Enthalten sind die ersten zwei Studioalben der Hardrocker, ‚On Through The Night‘ (1980) and ‚High ‚N‘ Dry‘ (1981). Zusätzlich können sich die Fans auf B-Seiten, Remix-Versionen und andere Raritäten freuen. Sänger Joe Elliott agierte als ausführender Produzent, das neue Mastering übernahm Ronan McHugh.“

„Def Leppard“ – so heißt jetzt übrigens eine neuentdeckte Spinnenart.

