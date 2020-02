„Def Leppard“ über ihr Boxset „The Early Years 79-81“

Am 20. März kommt das Boxset „The Early Years 79-81″ der britischen Hard-Rock-Band „Def Leppard“ raus. Darauf sind die ersten zwei Studioalben „On Through The Night“ (1980) und „High ‚N‘ Dry“ (1981). Zusätzlich können sich die Fans auf B-Seiten, Remix-Versionen und andere Raritäten freuen und Sänger Joe Elliott agierte als ausführender Produzent, berichtet „Rockhard.de“.

Demnach sagte Elliott über die Box: „Nun, die Fans fragten danach und wir hörten zu. Wir freuen uns wirklich darüber, dass unsere frühen Werke überarbeitet wurden, mit viel rarem Material, inklusive dem neu ausgegrabenen ‚Live At The Oxford New Theatre‘, das bei der 1980er-UK-Tour aufgenommen wurde.“

Das neue Mastering übernahm übrigens Ronan McHugh.

