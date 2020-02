Demi Lovato bekommt eigene Talkshow

Die Fans von Demi Lovato werden schon bald sehr viel mehr von ihrem Idol hören und auch sehen.

Die Sängerin bekommt nämlich auf der kommenden amerikanischen mobile Kurzform-Videoplattform Quibi eine Talkshow mit dem Titel „Pillow Talk with Demi Lovato“. In den bisher zehn angesetzten Episoden wird die Sängerin mit Experten und anderen Promis über Themen wie Aktivismus, Geschlechteridentität, Sex, Beziehungen und Social Media sprechen, berichtet „Deadline“. Lovato selbst sagte dazu: „Ich habe mich schon immer selbst als eine Person angesehen, die ehrlich über die Probleme spricht, die meine Generation betreffen. Wir freuen uns darauf, diese ehrlichen Konversationen in einem öffentlichen Forum zu führen.“

Quibi wird übrigens am 06. April eingeführt.

