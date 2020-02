Demi Lovato erklärt ihr neues Tattoo

Während Demi Lovato sich eine Pause von den sozialen Medien gegönnt hat, ist sie nicht untätig geblieben. Sie hat sich ein Tattoo stechen lassen. Auf dem Rücken der Sängerin ist jetzt eine filigran gezeichnete Frau, die von drei Vögeln an Seilen nach oben gezogen wird.

Den fertigen Körperschmuck zeigte Lovato jetzt erstmals auf „Instagram“ und schrieb als Erklärung dazu: „Von Alessandro Capozzi tätowiert zu werden, war eine Erfahrung, wie ich sie noch nie vorher gemacht habe. Ich hatte keine Ahnung, was ich bekommen würde. Ich habe ihm von meinem Leben erzählt und wo ich im Moment bin und wir haben eine Kombination an Bildern kreiert, die das spirituelle Erwachen, das ich hatte, am besten symbolisieren: Einen gefallenen Engel, der von drei reinen, engelsgleichen Tauben (Dreifaltigkeit) hochgehoben wird, während ihr inneres Licht von einem höheren Selbst geleitet wird und ihre dunklen Flügel zerfallen, die die Dunkelheit repräsentieren, die ich abgestoßen haben. Alessandro, du bist extrem talentiert und ich kann es nicht erwarten, mehr zu machen. Vielen Dank für diese besondere Erfahrung!“

Ein paar Wochen vor diesem Tattoo hatte sich Demi Lovato erst das englische Wort für „Überlebende“ auf ihren Hals stechen lassen.

