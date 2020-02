Demi Lovato: Essstörung führte zu Überdosis

Demi Lovato kämpft schon lange mit einer Essstörung. Und ihre Probleme damit haben letztendlich zur Überdosis im Juli 2018 beigetragen, wie die Sängerin im Podcast „Pretty Big Deal“ mit Ashley Graham erzählte.

Wörtlich sagte sie: „Ich habe mich selbst bis zur Erschöpfung gebracht mit Workouts und extremen Diäten. In den letzten Jahren hatte ich gedacht, dass ich mich von einer Essstörung erholen würde, doch stattdessen bin ich total in eine hineingefallen. Wenn man bestimmte Menschen um sich herum hat, die einem bestimmte Dinge sagen, dass man auf eine bestimmte Weise aussehen muss, dann macht es das härter. Ich war in dieser Situation und ich habe mich selbst bis zur Erschöpfung getrieben. Ich glaube ehrlich, dass dies zu all dem geführt hat, was in den letzten Jahren passiert ist. Ich dachte, ich hätte Besserung gefunden, doch ich habe diese Lüge gelebt und versucht der Welt mitzuteilen, dass ich mit mir selbst glücklich bin, obwohl ich es in Wirklichkeit gar nicht war.“

Ashley Graham teilte dieses Gespräch übrigens auf ihrer „Instagram“-Seite und schwärmte dabei von Demi Lovatos Stärke.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos