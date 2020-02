Demi Lovato: Verliebt in Machine Gun Kelly?

Was läuft da zwischen Demi Lovato und Machine Gun Kelly?

Die beiden Musiker wurden am Mittwoch (05.02.) dabei gesehen, wie sie in den frühen Morgenstunden das Soho House in West Hollywood gemeinsam verließen, einen Club, der nur für Mitglieder zugänglich ist. Der Rapper und die Sängerin stiegen zwar laut der „New York Post“ in getrennte Autos, doch Machine Gun Kelly folgte Lovato bis zu ihrem Appartement. Weitere Einzelheiten sind nicht bekannt.

Demi Lovato und Machine Gun Kelly wurde übrigens bereits 2017 eine Liebschaft nachgesagt.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos