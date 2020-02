Demi Lovato vertraut auf Gott

Demi Lovato hatte etwas Bammel, so offen mit Ashley Graham in deren Podcast „Pretty Big Deal“ über ihre Essstörung und ihre Überdosis zu sprechen. Doch ihr Glaube hat ihr dabei geholfen.

In ihrer „Instagram Story“ schrieb die Sängerin jetzt dazu: „Ich bin heute nicht so selbstbewusst aufgewacht, obwohl meine ‚Pretty Big Deal‘-Episode erst herauskam. Lass das für alle, die kämpfen eine Erinnerung sein, dass das Leben eine Reise mit vielen Höhen und Tiefen ist. Täglich muss ich mich mit Dingen herumschlagen, aber ich weiß, dass es mir mit Gott an meiner Seite gut gehen wird. Und auch ihr, meine Freunde und meine Familie seid wirklich hilfreich.“

Deswegen hat sich Demi Lovato jetzt auch nur noch mit echten Freunden umgeben, die sich auch wirklich um sie kümmern.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos