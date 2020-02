Demi Lovato wusste nicht, ob sie je wieder singen würde

Demi Lovato hat bei den Grammys letzte Woche (26.01.) mit ihrer aktuellen Single „Anyone“ ein fulminantes Bühnen-Comeback geliefert. Allerdings ist sich die Sängerin nach ihrer Überdosis selbst nicht sicher gewesen, ob ihr dies überhaupt gelingen wird.

Bei „Radio Andy“ meinte sie nämlich auf die Frage, ob sie einmal dachte, sie würde nicht zur Musik zurückkehren: „Absolut.“ Und weiter erklärte Demi: „Im Laufe der Zeit werde ich mehr Informationen oder mehr Details und so dazu geben können, aber es war einfach ein allgemeiner Gedanke. Wir wussten nicht, was passieren wird. Wir wussten nicht, wie gesund ich sein würde. Es war definitiv eine erschreckende Zeit in meinem Leben.“

Die Single „Anyone“ hat Demi Lovato übrigens nur wenige Tage vor ihrer Überdosis eingesungen und aufgenommen.

Foto: (c) PR Photos