„Depeche Mode“: Großes Live-Spektakel auf DVD

„Depeche Mode“ haben mit ihrem Kinofilm „Spirits In The Forest“ ihre Fans und Kritiker gleichermaßen begeistert. Wer das Ganze verpasst hat, bekommt jetzt eine neue Gelegenheit dazu. Denn wie „Sony Music“ berichtet, veröffentlicht die Band den Streifen ab dem 27. März auf DVD und Blu-ray.

Dieses Set besteht aus insgesamt vier Discs, – zwei Video- und zwei Audio-Discs – auf denen die „Spirits In The Forest“-Dokumentation enthalten ist und „Live Spirits“, der Mittschnitt der beiden finalen Konzerte der Band, die im Rahmen ihrer „Global Spirit Tour“ in der legendären Waldbühne in Berlin aufgezeichnet wurden. Das Material wurde in seiner Gesamtheit noch nirgendwo gezeigt, ausgestrahlt oder veröffentlicht. Ein echtes Muss also für jeden „Depeche Mode“-Fan!

Hier die Audio-Tracklist zu „Live Spirits“:

Disc 1

1. Intro

2. Going Backwards

3. It’s No Good

4. A Pain That I’m Used To

5. Useless

6. Precious

7. World in My Eyes

8. Cover Me

9. The Things You Said

10. Insight

11. Poison Heart

Disc 2

1. Where’s the Revolution

2. Everything Counts

3. Stripped

4. Enjoy the Silence

5. Never Let Me Down Again

6. I Want You Now

7. Heroes

8. Walking In My Shoes

9. Personal Jesus

10. Just Can’t Get Enough

Foto: (c) Jonathan Shensa / PR Photos