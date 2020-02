Deutsche Album-Charts: Tarek K.I.Z. holt sich den Thron

In den offiziellen Deutschen Album-Charts gibt es einen neue Nummer eins: Tarek K.I.Z. holt sich auf Anhieb mit „Golem“ die Spitze, lässt „GfK Entertainment“ verlauten.

Eminem kann in dieser Woche mit „Music To Be Murdered By“ um zwei Positionen aufsteigen und landet auf dem Silberrang. „BRDigung“ fahren ihre persönliche Höchstplatzierung ein und belegen mit „Zeig Dich!“ auf Anhieb Bronze. Auch Sarah Connor steigt mit „Herz Kraft Werke“ auf und zwar von der Sechs auf die Vier.

Das Schlusslicht wird in dieser Woche von Rapperin Schwesta Ewa belegt. Sie sichert sich Platz fünf auf Anhieb mit ihrer Platte „Aaliyah“.

