Deutsche Single-Charts: Alter Ego von Capital Bra auf der Eins

Große Freude bei Capital Bra: Der Rapper feiert in dieser Woche seinen 20. Nummer-eins-Hit in den offiziellen Deutschen Single-Charts, dieses Mal unter seinem zweiten Alter Ego Joker Bra mit „Baby“. Unterstützt wird der Musiker dabei vom DJ-Duo „Vize“, berichtet „GfK Entertainment“.

Capital Bra verdrängt damit Juju und Loredana mit „Kein Wort“ vom Thron. Die beiden Damen landen auf der Vier. Auf Silber befindet sich erneut The Weeknd mit „Blinding Lights“, gefolgt von „Mon Ami“ von Samra neu auf der Drei.

Das Schlusslicht der Top Five wird in dieser Woche erneut von Tones And I mit „Dance Monkey“ belegt.

Foto: (c) Team Kuku / GfK Entertainment