Dieter Bohlen: „Jennifer Lopez macht das auch“

Wer rastet, der rostet. Dieter Bohlen ist inzwischen 66 Jahre alt und muss sich ganz schön ins Zeug legen, um fit zu bleiben.

Im Interview mit der „Gala“ sagte er: „Ich habe über die Jahre gemerkt, dass ich immer mehr tun muss. Das ist einfach so, das macht Jennifer Lopez auch. Es gibt im Alter zwei Möglichkeiten: Entweder man vergammelt und wird älter und kränker, oder man versucht sich so wie ich, fit zu halten.“ Drei Stunden pro Tag – so viel trainiert er angeblich. Bohlen erzählte: „Ich stehe um 6:30 Uhr auf und mache anderthalb Stunden Krafttraining. Danach gehe ich dann noch eine Stunde laufen oder schwimmen. Ich habe zuhause ein eigenes Fitnessstudio, das ist sehr hilfreich.“ Um die Gesundheit des Pop-Titan müssen sich seine Fans also keine Sorgen machen.

Dieter Bohlen ernährt sich übrigens auch gesund – ganz im Gegensatz zu seinen Kids.

Foto: (c) MG RTL D / Stefan Gregorowius