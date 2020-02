Dieter Bohlen scheitert bei Kids mit gesunder Ernährung

Du bist, was du isst. Sollte das stimmen, sind die zwei jüngsten Kids von Dieter Bohlen vor allem eins: süß! Amelie und Maximilian schaufeln gerne Süßigkeiten in sich rein, da ist ganz egal was Papa Bohlen davon hält.

Der „Gala“ erzählte er: „Meine Kinder dürfen zwar nicht alles, aber machen es einfach. Carina und ich sagen den beiden jeden Tag, dass Süßigkeiten nicht gut sind, aber das bringt nichts. Die beiden könnten wahrscheinlich ständig ein Kilo Gummibärchen weghauen. Alles, was süß schmeckt, essen sie am liebsten.“

Übrigens: Mit seiner Carina läuft’s absolut blendend.

Foto: (c) TVNOW / Stefan Gregorowius