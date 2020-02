Dieter Bohlen und die Veränderungen auf dem Musikmarkt

Dieter Bohlen ist schon seit den 80er-Jahren äußerst erfolgreich in der Musikbranche. Doch es hat sich vieles verändert auf dem Musikmarkt.

Im Interview mit „RTL“ sagte der Pop-Titan: „Als wir anfingen gab es noch Langspielplatten, dann kam die CD, dann die Downloads und mittlerweile sind wir jetzt beim Streaming angekommen. Diese Entwicklung prägt natürlich auch so ein Format wie ‚DSDS’…“ Weiter sagte der 65-Jährige: „Viele dieser Künstler, die heute ganz oben in den Streaming Charts sind, kennt kein Mensch, wenn die über die Straße gehen. Aber bei ‚DSDS‘ können wir jemanden groß machen. Wir können jemanden an den Start schicken und ihm eine Aufmerksamkeit geben, die er nirgendwo kriegt. Den weiteren Weg muss er alleine laufen.“

Dieter Bohlen feiert übrigens am 07. Februar seinen 66. Geburtstag.

Foto: (c) TVNOW / Stefan Gregorowius