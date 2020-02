Disney-Star Nikita Pearl Waligwa stirbt im Alter von 15 Jahren

2016 hat Nikita Pearl Waligwa an der Seite von Oscar-Preisträgerin Lupita Nyong’o im Disney-Film „Queen of Katwe“ mitgespielt, jetzt ist das Mädchen tot.

Wie die „Daily Mail“ aufgrund ugandischer Medien berichtet, starb die Kinder-Schauspielerin am 15.02. im Alter von nur 15 Jahren in einem Krankenhaus in Kampala, und zwar an den Folgen eines Hirntumors.

2016 wurde zum ersten Mal ein Hirntumor bei Waligwa festgestellt, danach musste sie sich in Indien sowohl einer OP, als auch einer Strahlentherapie unterziehen, so berichtet die „Sun“. Zwar schlugen die Maßnahmen an, doch dann haben die Ärzte einen weiteren Tumor entdeckt.