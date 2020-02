Dua Lipa freut sich über großen Zuspruch für neuen Song

Dua Lipa hat ihre Erfolgszahlen ganz genau im Blick. Am vergangenen Freitag (31.01.) veröffentlichte die Sängerin ihre neue Single „Physical“ und wie diese sich so auf „YouTube“ schlägt, verfolgt sie mit Adleraugen. Somit ist ihr auch nicht entgangen, dass der Song nach nur wenigen Tagen zehn Millionen Klicks erreicht hat. Lipa schrieb auf „Instagram“: „Zehn Millionen. Yay! So viel Liebe!“

Und diese Liebe spiegelt sich auch in den Kommentaren unter dem Musikvideo wider. Die Fans sind voll des Lobes und zeigen das mit Komplimenten wie: „Sie fängt an ihren eigenen Musikstil zu finden und das hat sie als Künstlerin wachsen lassen.“ Der verdiente Lohn sind inzwischen sogar schon ganze 13 Millionen Klicks.

Übrigens veröffentlicht Dua Lipa demnächst auch ein neues Album.

Foto: (c) Luc Coiffait / Universal Music