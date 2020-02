Ed Sheeran kauft und kauft und kauft noch mehr

Ed Sheeran scheint in London Monopoly zu spielen. Der Sänger hat nämlich jetzt zehn Millionen Pfund ausgegeben, um sich fünf weitere Häuser und Appartements zuzulegen. Jetzt gehören ihm in der britischen Hauptstadt stolze 22 Objekte, berichtet die „Sun“.

Ein Insider sagte dem Blatt: „Die Summe, die er in Immobilien investiert hat, ist überwältigend, aber es ist ein Tropfen auf dem heißen Stein im Vergleich zu den 600 Millionen Pfund, die er durch seine ‚Devide‘-Tour eingenommen hat. Und es ist definitiv ein gerissener Schachzug, es in Immobilien in der Hauptstadt zu investieren.“

Angeblich hat Ed Sheeran in London auch schon das Nachbarhaus seiner Mansion gekauft, nur damit sich die Nachbarn nicht mehr über die Lautstärke beschweren können.

