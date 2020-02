Edelmetall für Johannes Oerding

Johannes Oerding ist ganz aus dem Häuschen. Sein Album „Konturen“ hat den Goldstatus erreicht.

Auf „Instagram“ bedankte er sich bei seinen Fans mit den Worten: „Oh man Leute, das ging ja schnell! Mein Album ‚Konturen‘ ist Gold! …Und das ist auch eure Schuld! Danke für euer Vertrauen in meine Musik! Und weil ich finde, dass meine Plattenfirma die beste ist, ‘nen tollen Text geschrieben hat und wir alle stolz auf diese mittlerweile zehnjährige Teamleistung sind, hier was für euch zu lesen: Am 15. November war der Jubel in Hamburg und München (und natürlich auch überall dazwischen) schier grenzenlos: Johannes Oerding hatte mit seinem sechsten Studioalbum ‚Konturen‘ erstmals den Sprung an die Spitze der Offiziellen Deutschen Albumcharts geschafft! Nach zuvor Platz vier, drei und zwei mit den Vorgängeralben ‚Für immer ab jetzt‘ (2013) ‚Alles brennt‘ (2015) und ‚Kreise‘ (2017) war dem 38-jährigen Sänger und Songwriter überdies ein spektakulärer und charthistorisch einmaliger Countdown gelungen. Nun können Johannes Oerding und sein Label Columbia eine weitere Bestmarke vermelden: bereits Ende Januar überschritt der Longplayer (…) die Marke von 100.000 verkauften Exemplaren und erreicht damit Goldstatus. Es ist das schnellste Album-Gold in Oerdings Karriere.“

Johannes Oerding macht sich selbst allerdings keinen Druck und beobachtet auch nicht böse seine Konkurrenz.

Foto: (c) Sony Music / Marcel Schaar