Edelmetall für LUM!X

Große Freude bei Lum!x: Der österreichische DJ- und Produzent hat in Deutschland jetzt mit seinem Hit „Monster“ den Gold-Status erreicht.

Der 17-Jährige selbst sagte laut „Warner Music“ dazu: „Ganz glauben kann ich es immer noch nicht. Als jüngster Österreicher dem diese Ehre jemals zu Teil geworden ist, flashed es mich noch mehr. Danke an dieser Stelle auch an Gabry Ponte, der an mich geglaubt hat und mich aus dem Nichts rekrutiert hat.“

Die aktuelle Single von Lum!x lautet übrigens „The Passenger (LaLaLa)“.

Foto: (c) Warner Music