Ellie Goulding und das Problem mit den Fingernägeln

Was schön aussieht, muss nicht immer unbedingt auch praktisch sein. So ergeht es Ellie Goulding aktuell jedenfalls mit ihren Fingernägeln.

Die Sängerin hat sich neuerdings lange, spitzzulaufende Kunstnägel aufkleben lassen, doch jetzt kann sie die einfachsten Sachen mit ihren Händen nicht mehr bewerkstelligen, wie zum Beispiel die Hose zumachen. In ihrer „Instagram Story“ postete sie ein Video, in dem sie ihr Dilemma ihren Fans zeigt und sagte dazu: „Das passiert, wenn man Nägel hat, die man nicht benutzen kann. Ich muss hier mit offener Hose rausgehen, denn ich bin physisch nicht in der Lage, meine Hose zu zu machen. Wie schaffen das nur die anderen?“

Wenn man sich ihre anderen „Instagram“-Bilder anschaut, so trägt Ellie Goulding darauf eigentlich nie Kunstnägel. Vielleicht hat sich dies mit dem Hosendilemma auch in Zukunft erledigt.

Foto: (c) Universal Music