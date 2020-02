Ellie Goulding: Was macht sie mit Max Martin und Shellback?

Ellie Goulding scheint wieder fleißig an ihrem neuen Album zu arbeiten. Die Sängerin weilt nämlich in Stockholm. Und dabei ist sie nicht alleine. Wie die 33-Jährige jetzt mit einem Foto auf „Instagram“ zeigte, ist sie gemeinsam mit den schwedischen Musikproduzenten Max Martin und Shellback in der schwedischen Hauptstadt. Zu dem Bild schrieb Goudling: „Hier sind einige der Menschen, die einige der größten, besten Songs aller Zeiten geschrieben haben und ich. Immer eine Freude in Stockholm.“

Weitere Einzelheiten gab sie nicht preis.

Ellie Goulding hatte ja Anfang des Jahres verlauten lassen, dass 2020 definitiv ein neues Album von ihr herauskommt.

Foto: (c) Landmark / PR Photos