Elton John: Abschiedstour geht wie geplant weiter

Elton John ist aktuell zwar nicht in der Lage, seine Abschiedstournee fortzusetzen, abbrechen will sie der Sänger allerdings auf keinen Fall.

Am Sonntag (09.02.) blieb dem 72-Jährigen aufgrund einer Lungenentzündung bei seinem Konzert in Auckland die Stimme weg und er musste die Show vorzeitig beenden. In einem Statement ließ der Promoter „Chugg Entertainment“ jetzt jedoch zur Beruhigung der Fans verlauten: „Zum gegenwärtigen Zeitpunkt werden alle verbleibenden Shows wie geplant weitergehen. Elton John war enttäuscht und sehr verärgert, dass er sein Konzert in Auckland frühzeitig beenden musste.“

Das nächste Konzert von Elton John findet dann am kommenden Samstag (22.02.) in Australien statt.

Foto: (c) Landmark / PR Photos