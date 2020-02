Elton John: „Ein Award ist ein Award“

Nicht nur Elton John hat sich über seinen Oscar-Gewinn gefreut. Auch seine beiden Söhne Zachary und Elijah sind ganz aus dem Häuschen, dass ihr Papa diesen Preis erhalten hat.

Am Sonntagabend (09.02.) sagte der 72-Jährige laut „contactmusic.com“ Backstage dazu: „Ich habe sie gerade per FaceTime angerufen. Sie sind in Australien. (…) Sie freuen sich so sehr. Ich liebe sie so sehr und sie lieben ihren Daddy. Sie haben sich so sehr über den Golden Globe gefreut, aber dieser hier ist etwas ganz Besonders.“ Allerdings fügte Elton dann auch hinzu: „Ein Award ist ein Award. Die Dinge, die in meinem Leben am meisten zählen, ist mein wunderbarer Ehemann und meine großartigen Kinder und die großartige Familie und großartige Freunde, die ich habe und Gesundheit. Das ist das Wichtigste.“

Elton John und sein langjähriger Songschreibe-Partner Bernie Taupin wurden bei den Oscars für „(I’m Gonna) Love Me Again“) mit dem Goldjungen in der Kategorie „Bester Original-Song“ ausgezeichnet.

Foto: (c) Landmark / PR Photos