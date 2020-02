Elton John: „Ohne Bernie Taupin wäre ich nicht hier“

Ohne Bernie Taupin würde Elton John jetzt wohl keinen Oscar in den Händen halten. Der Sänger bekam gestern (09.02.) mit seinem langjährigen Songschreibepartner in der Kategorie „Bester Original-Song“ den begehrten Preis für ihren Hit “I’m Gonna Love Me Again” überreicht.

Backstage meinte er laut „contactmusic.com“ zu seinem Glück: „Das ist für Bernie. Er ist seit 53 Jahren mein Partner. Ohne ihn wäre ich nicht hier. Er hat mit dem Prozess angefangen. Er gab mir den Text, der mich hier hergebracht hat. Ohne den Text wäre ich ein Niemand.“

Elton John hat bei den Oscars diesen Song auch noch live zum Besten gegeben.

Foto: (c) Landmark / PR Photos