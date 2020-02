Elyas M’Barek: „Ist das alles wichtig, was ich mache?“

Aktuell ist Elyas M’Barek mit seinem Film „Nightlife“ in den deutschen Kinos zu sehen. In dem Streifen spielt er den Barkeeper Milo, der eine sehr ambivalenten Persönlichkeit hat. Er ist sowohl Draufgänger, als auch ein Mann mit Kinderwunsch.

Im Interview mit „t-online“ verriet der 37-Jährige, wie viele persönliche Erfahrungen er in die Rolle mit einbringen konnte. Dazu sagte er: „Ich habe selber mal hinter der Bar gestanden und weiß, wie sich die Arbeit im Nachtleben anfühlt. Bei Milo geht es um diese Zerrissenheit: Er findet das Nachtleben aufregend und lustig, aber er merkt, dass er eigentlich zu alt dafür ist, sich jede Nacht um die Ohren zu hauen.“ Auf die Frage, ob er selbst schon einmal an dem Punkt stand, sich zu fragen, on das alles ewig so weiter gehen kann, sagte der Schauspieler: „Jeder wird das kennen: Man kommt irgendwann an einen Punkt im Leben, an dem man alles reflektiert und hinterfragt. Auch ich frage mich das: ‚Ist das alles wichtig, was ich mache? Müsste da nicht noch mehr sein im Leben? Bin ich wirklich den richtigen Weg gegangen?‘ Diese Zweifel halte ich für ganz normal.“

Außerdem verriet M’Barek auch, wieso er überhaupt zweifelt: „Zweifel sind einfach wichtig, um sich weiterzuentwickeln – gerade in künstlerischen Berufen darf man sich nie zu sicher sein und sollte auch an dem zweifeln, was man tut. Selbstgefälligkeit schadet einem als Person und bringt einen nicht weiter.“

Foto via BANG Showbiz