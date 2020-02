Elyas M’Barek tanzt gern auf Electro

Aktuell ist Elyas M’Barek mit seinem Film „Nightlife“ in den deutschen Kinos zu sehen. Die Filmmusik ist vielseitig, von Howard Carpendale bis hin zu Haftbefehl.

Im Interview mit „t-online“ verriet der 37-Jährige, auf welche Musik er privat am liebsten feiert. Dazu sagte der Schauspieler: „Auf keinen Fall zu Howard Carpendale. Haftbefehl ist da schon eher mein Ding. Obwohl ich beim ausgehen eher so der Electro-Typ bin.“ Er gab auch zu, dass er gerne feiert und sagte weiter: „Ja klar! Im Ausland auf Ibiza gehe ich zum Beispiel gerne feiern und dann würde ich am ehesten zu Electro tanzen.“

Im Interview verriet M’Barek noch, welche Musik er am liebsten hört: „Apache finde ich gerade richtig gut. Aber auch Haftbefehl oder Trettmann feiere ich total – Deutschrap generell ist total mein Ding.“

Foto: (c) Britta Pedersen / dpa via BANG Showbiz