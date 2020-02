Emily Blunt entschuldigt sich bei Chris Martin

Emily Blunt tut es sehr leid, dass sie es vergessen hat, Chris Martin zu antworten. Der „Coldplay“-Frontmann hatte nämlich eine super Idee für ein Musical von „A Quiet Place“, in dem die Schauspielerin gemeinsam mit ihrem Mann John Krasinski mitwirkte. Seine Idee schickte Martin ihnen Idee als Video zu. Allerdings hat er nie eine Antwort erhalten.

Krasinski beschuldigte auf „Twitter“ seine Frau. Diese gestand in der „Ellen DeGeneres Show“: „Er [Chris Martin] hat uns dieses sehr süße, witzige Video von ihm geschickt, in dem er ‚A Quiet Place: Das Musical‘ mimte und wir haben es um 11 Uhr nachts angeschaut. (…) Wir waren gerade dabei ins Bett zu gehen. Ich weiß noch wie ich dachte: ‚Oh, das ist so süß. Das ist so witzig. Ich schreibe ihm morgen zurück.‘ Und dann habe ich es vergessen. (…) Einen Monat später fiel mir ein: ‚Oh mein Gott, ich habe Chris Martin nicht zurückgeschrieben!‘ (…) Ich dachte also, es wäre an diesem Punkt zu spät. (…) Ich bereue es jetzt sehr.“ Und an Martin gewandt, meinte Blunt: „Chris, ich liebe ich, das habe ich immer und werde ich immer. Und es tut mir sehr leid.“ Anschließend performte die 36-Jährige den „Coldplay“-Song „In My Place“ als musikalische Entschuldigung für ihn.

Chris Martin hatte seinen Vorschlag für „A Quiet Place: Das Musical“ auch noch einmal bei Ellen DeGeneres vorgestellt und dabei enthüllt, dass er immer noch auf eine Antwort von Emily Blunt und John Krasinski wartet.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos