Emily Roberts unterstützt James Blunt

Emily Roberts wird bald den deutschsprachigen Raum unsicher machen. Die Sängerin unterstützt nämlich ihren Landsmann und Kollegen James Blunt auf dessen Arenatour, berichtet „MCS“. Dass es bei Roberts einmal so weit kommen wird, war praktisch von Anfang an klar. Ihr deutscher Vater und ihr Onkel musizierten einst als Duo in der DDR, ihre britische Mutter war die Managerin. Roberts sagte: „Musik war wohl von Tag eins an ein fester Bestandteil meines Lebens. Mit vier Jahren habe ich den „Ananas Song“ geschrieben und ihn auf meiner ersten kleinen Gitarre gespielt.“

Hier die Termine, an denen Emily Roberts als Support von James Blunt auftritt:

09.3. Berlin @ Mercedes Benz Arena

10.3. Leipzig @ Arena

12.3. Hannover @ TUI Arena

13.3. Lingen @ Emsland Arena

14.3. Hamburg @ Barclaycard Arena

16.3. Mannheim @ SAP Arena

17.3. Köln @ Lanxess Arena

18.3. Oberhausen @ König Pilsener Arena

19.3. Frankfurt @ Festhalle

21.3. München @ Olympiahalle

22.3. Innsbruck @ Olympiahalle

24.3. Zürich @ Hallenstadion

30.3. Linz @ TipsArena

31.3. Wien @ Stadthalle

01.4. Budapest @ Arena

03.4. Stuttgart @ Hans-Martin-Schleyer Halle

04.4. Nürnberg @ Arena

Foto: (c) Ingo Christ