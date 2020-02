ESC 2020: Ben Dolic für Deutschland

Ben Dolic wird im Mai für Deutschland zum Eurovision Song Contest nach Rotterdam reisen. Ben wer? Ben Dolic. Der 22-Jährige nahm 2018 bei „The Voice of Germany“ teil und erreichte sogar das Finale. Am Ende reichte es zu Platz zwei.

In einem Statement ließ Dolic verlauten: „Als ich die Nachricht bekommen habe, (…) war ich völlig überwältigt. Für mich wird mit der Teilnahme am ESC für Deutschland ein Traum wahr. Hier hatte ich meinen Durchbruch als professioneller Sänger. Ich finde, wir haben für den ESC einen perfekten Song und ich werde alles für Deutschland geben.“ Besagter Song lautet „Violent Thing“ und wird auf „YouTube“ bereits als ESC-geeignet bewertet.

Ben Dolic wurde in der slowenischen Hauptstadt Ljubljana geboren. In seinem Heimatland nahm er als Kind bei „Das Supertalent“ teil und 2016 am ESC-Vorentscheid.

Foto: (c) Universal Music / Zlatimir Arakliev