Eunique: „Scheiß auf Selfies, mein Entertainment ist Musik“

„Instagram“, „Twitter“, „Facebook“ heißen inzwischen die treuen Begleiter der Stars. Wer in der Öffentlichkeit steht, muss in der Regel auch solche Plattformen nutzen, um Fans am eigenen Leben teilhaben zu lassen. Dass das nicht immer ganz so einfach ist, ist kein Geheimnis.

Auch Eunique hadert mit den zusätzlichen Anforderungen. Die Rapperin schrieb in ihrer „Instagram Story“: „Es fällt mir so schwer, euch zu entertainen. Mein Entertainment ist Musik. Es ist egal worüber ich rede oder was ich mache, ich will euch, um ehrlich zu sein, nur Textzeilen geben. Scheiß mal auf Selfies.“ Und damit die wenigen „Instagram“-Inhalte ihre Fans nicht verunsichern, fügte Eunique an: „Denkt aber bitte niemals, dass ich chille oder nicht jeden Tag Musik mache. Ich kann nur einfach nicht posten.“

Und trotzdem hat die 24-Jährige inzwischen über 100.000 Follower auf der beliebten Plattform.

Foto via Rosenheim Rocks