Eunique: Zweites Albums „Vision“ wird nicht mehr erscheinen

Schlechte Nachrichten für alle Eunique-Fans: Ihr langgeplantes zweites Album „Vision“ wird nicht mehr erscheinen.

Auf „Instagram“ teilte die Rapperin ihren Anhängern jetzt mit: „Wenn ich gekonnt hätte, hätte ich euch schon lange drei Alben gegeben und zwei Mixtapes. Ich sitze hier gerade auf 100 Liedern und ich kann nichts raushauen. Ich muss euch heute leider sagen, dass mein Album ‚Vision‘ nicht mehr erscheinen wird. Derzeit befinde ich mich seit acht Monaten im Rechtsstreit mit meinem alten Team. Leider komme ich aus der Situation nicht raus und es tut richtig weh zu sehen, wie ich an der Seitenlinie vom deutschem Rap sitzen muss und nur zugucken kann. Ihr wisst selber, ich hätte letztes Jahr alles gefickt. Niemals hätte ich gedacht, dass ich mich in so einem Szenario befinde, in dem ich nicht das tun kann, was ich liebe. Deswegen kam bis dato auch keine neue Musik von mir raus und weil ich es professionell behandeln wollte, habe ich mich auch bis heute nicht dazu geäußert. Seid bitte nicht böse mit mir, ihr seid meine Motivation das durchzustehen und für diesen Traum zu kämpfen. Wenn es Neues gibt, seid ihr eh die ersten, die er erfahren. (…) Danke für eure Loyalität!“

Vergangenes Frühjahr hat Eunique voller Vorfreude ihr zweites Album „Vision“ angekündigt. Daraus wird jetzt nichts mehr.

