Eurowings: Künftig gibt’s an Bord auch Döner

Das kulinarische Angebot der Eurowings ist ja schon recht groß, trotzdem will die Fluggesellschaft jetzt ihr Angebot erweitern, und zwar um einen Döner. Das teilte die Firma via „Twitter“ mit. Zu einem Foto, auf dem das Kult-Gericht zu sehen ist, heißt es: „Ab sofort an Bord: Hot Snacks wie Döner und Panini Caprese“.

Damit die Mitreisenden aber nicht unter den Knoblauchausdünstungen ihrer Sitznachbarn leiden müssen, werden die Zutaten entschärft. Zaziki und Zwiebeln werden nicht verwendet, stattdessen setzt Eurowings bei der Füllung auf gebratenes Hähnchenfleisch, Ziegenfrischkäse, Krautsalat und Tomatenscheiben. Es werde an Bord aber keinen Drehspieß geben, teilte das Unternehmen weiter mit. Die Firma schreibt dazu: „Keine Sorge, der Döner wird bereits am Boden frisch zubereitet.“

Der Döner im Flugzeug wird übrigens etwas teurer als am Boden, er soll 6 Euro kosten.