Ex-„No Angels“-Star Sandy Mölling: „Ich bin kurz vor dem Wahnsinn“

Der Corona-Virus breitet sich nach wie vor immer weiter aus und verbreitet Angst unter der Bevölkerung. Auch Sandy Mölling zeigt in den sozialen Medien, dass sie Angst um ihre Kinder habe.

Auf „Instagram“ postete die 38-Jährige das Bild einer Fledermaus-Suppe, einer Delikatess in China. Zwar gibt es keine wissenschaftlichen Belege, aber es wird spekuliert, das Coronoa-Virus stamme von Fledermäusen. Zu dem Bild schrieb der Ex-„No-Angels“-Star: „Ich weiß, das hier will keiner sehen, keiner hören. Die freudigen, lustigen Posts und Ablenkungen hier sind durchaus willkommener. (….) Wenn ihr wissen möchtet, wo der Virus herkommt, macht euch bitte schlau. Es ist die Perversität der Menschen, die für dieses Unheil verantwortlich ist. Und es ist nicht das erste Mal! Das kann doch so nicht weitergehen! Bitte lasst uns was ändern und laut werden! Wir richten uns selbst zu Grunde! Warum? Ich habe Angst um die Zukunft meiner Kinder und fühle mich manchmal schuldig, weil ich sie in diese verrückte Welt geboren habe. Und das ist traurig, denn diese Welt hat so viel Schönes zu bieten! Es fällt mir allerdings inzwischen oft schwer, diese Schönheit zu genießen. (…) Ich weiß, dass dieser Post nicht jedem schmecken wird, aber ich muss meine Gedanken teilen. Sonst werde ich verrückt. Es macht Angst und ich bin kein Fan von Angstmacherei, aber wir können unsere Augen nicht verschließen.“

Die Sängerin lebt übrigens aktuell mit dem Musiker Narsi Atweh, dem gemeinsamen Sohn Noah und Sohn Jayden in Los Angeles. Jayden stammt aus einer früheren Beziehung der Sängerin.

Foto: (c) LooMee TV