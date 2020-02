Ex-Verlobte von Drew Carey stirbt durch Sturz vom Balkon

Am Samstag (15.02.) hat sich in Los Angeles ein Drama ereignet: Dr. Amie Harwick, die Ex-Verlobte von Schauspieler Drew Carey, wurde tot aufgefunden. Wie „TMZ“ berichtet, hatte sie zuvor schreiend einen Notruf abgesetzt, bevor sie dann nicht ansprechbar unter einem Balkon gefunden wurde. Sie starb später im Krankenhaus.

Wie „TMZ“ berichtet, weisen die Verletzungen darauf hin, dass die 38-Jährige nach einem Kampf von einem Balkon im dritten Stock gestützt sein muss. Außerdem sei gewaltsam in das Haus eingebrochen worden. Überwachungskameras auf der Straße haben einen verdächtigen, schwarz gekleideten Mann aufgezeichnet. Erst vor Kurzem soll Dr. Amie Harwick eine einstweilige Verfügung gegen ihren Ex Gareth Pursehouse erwirkt haben, da sie Angst davor hatte, dass er ihr schaden wolle. Doch diese Verfügung lief vor zwei Wochen aus. Noch am Samstag nach die Polizei Gareth Pursehouse unter Mordverdacht fest.

Drew Carey aus „The Drew Carey Show“ und Dr. Amie Harwick haben sich Anfang 2018 verlobt, haben sich Anfang 2019 dann aber wieder getrennt.