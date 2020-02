„Fischer-Z“: Auf Tour in Deutschland und Österreich

Mit „Choose“ haben “Fischer-Z“ eine nachdenkliche Single veröffentlicht. Es ist der erste Vorgeschmack auf ihre im Frühjahr kommende EP „S.I.T Annexe“. Passend dazu kommt die britische Band rund um Frontmann John Watts im März und im Mai im Rahmen ihrer Europatour für zwei Termine nach Deutschland und für gleich vier Shows nach Österreich. Zudem tritt die Band im Sommer beim Zeltfestival Ruhr in Bochum auf.

Hier die genauen Tourdaten:

20.03. – Freiburg, Jazzhaus

22.03. – Karlsruhe, Kulturzentrum Tollhaus

13.05. – Innsbruck, Treibhaus, Innsbruck (AT)

14.05. – Dornbirn, Conrad Shom (AT)

15.05. – Salzburg, Rockhouse (AT)

16.05. – Wien, WUK Wien Aula (AT)

29.08. – Bochum, Zeltfestival Ruhr

Foto: (c) MCS / Kai Stuht